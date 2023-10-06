Вера Брежнева призналась в разводе с Константином Меладзе

И сегодня певица поставила точку в слухах, подтвердив, что разошлась с композитором.

На то, что Вера и Константин больше не вместе, говорилось давно. Пара не появлялась вместе на мероприятиях, в соцсетях не выкладывались совместные фото. Да и с юбилеем Вера поздравила мужа крайне сухо, одной фотографией.

Сегодня Брежнева подтвердила изменения в своей личной жизни. Однако она не уточнила точную дату развода с Меладзе. Артистка поделилась новостью в своем личном блоге, написав о новых проектах в своей творческой деятельности.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме", — коротко написала исполнительница.