МакSим подверглась хейту из-за записанной вместе с Бастой композиции

Одним из хитов исполнительницы МакSим является композиция "Нежность", выпущенная еще в 2004 году.

Позднее артистка в дуэте со своим коллегой Бастой выпустила кавер-версию трека под названием "Наше лето", где читала рэп между куплетами.

Сейчас же, через 16 лет, знаменитости выпустили еще один вариант этой песни "Наше лето 2.0". Интересно, что Василий Вакуленко рэп написал новый, а вот припев, каким был, таким и остался.

Многие фанаты Марины Абросимовой были разочарованы творчеством своей любимицы, признавшись, что очень ждали от нее совершенно нового трека. Некоторые заявили, что звезда "исписалась".