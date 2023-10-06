Экс-избранница Тимати Шишкова закрыла свой косметический бизнес

17:19 2023-10-06
Экс-избранница Тимати Шишкова закрыла свой косметический бизнес

Модель Алена Шишкова, состоявшая в отношениях с рэп-исполнителем Тимати, закрыла свою косметическую фирму.

Бизнес Алены Шишковой, носящий название ООО "Вайт Стар", изначально функционировал как салон красоты, но после модель стала выпускать под этой маркой различные косметические средства.

Спустя время Шишкова стала работать одна на данном поприще, отказавшиcь от совместной деятельности с партнерами.

Результат - ликвидация фирмы.

Известно, что в 2021 году выручка компании составила 3 200 000 российских рублей при отрицательной прибыли (- 186 000 рублей).

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