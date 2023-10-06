Люди, которые в Советском Союзе зарабатывали больше всех

17:27 2023-10-06
Люди, которые в Советском Союзе зарабатывали больше всех

Кто-то может подумать, что самыми обеспеченными гражданами в СССР были партийные работники, однако это не так. Были тогда люди и побогаче.

Партийная верхушка, безусловно, относилась к числу людей с высокими заработками.

У них также были различные бонусы в виде служебной "Волги" с личным водителем и шикарной дачи. Однако самыми богатыми в СССР их вряд ли можно было назвать.

На первом месте по размеру зарплаты в Советском Союзе находились шахтеры. Чем более вредным для здоровья был труд, тем более высоко он оплачивался.

В СССР четко следовали этому принципу. Шахтеры, главным образом проходчики, получали за месяц до 1000 рублей.

Также на них распространялись различные льготы, премии, им полагались дополнительные отпуска.

Вторую строчку лидеров занимали токари. Люди этих профессий в конце 70-х зарабатывали около 500 рублей, если у них был 3-4 разряд.

Работники 6 разряда получали 1000 рублей. Специальность была очень востребована и популярна у молодых людей того времени.

Третье место по уровню зарплаты занимали космонавты. Для сравнения можно привести доход рядового советского человека, он составлял в среднем 120 рублей.

Юрий Гагарин получал 515 рублей, плюс за каждый вылет космонавты получали огромные премии. Также им дарили машины и бесплатный бензин.

Спортсмены тоже были отнюдь не бедными людьми в СССР. Спорт широко культивировался в стране, спортивные достижения очень ценились.

Футболисты могли похвастаться заработком в 200-300 рублей. За каждый выигранный матч им выдавали сверху по 100 рублей.

Подарки в виде машин тоже не были редкостью.

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