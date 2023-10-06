Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

По информации канала, инцидент произошел на автобусной остановке. Два 14-летних школьника ждали транспорт, в этот момент к ним подошли двое парней и предложили приобрести электронные сигареты. Школьники отказались, но им стали настойчиво предлагать товар.

В какой-то момент один школьников распылил газовый баллончик, завязалась небольшая потасовка, а после ситуация успокоилась. Школьники пошли домой, но на них напала толпа подростков, около 13-15 человек. В руках у них было оружие.

Школьники попытались убежать, но одного из них настигли нападавшие. Они били его ногами по голове и телу, а также стреляли из пневматики. В результате мальчик обратился в больницу. Врачи извлекли из головы пневматическую пулю, а также диагностировали раны и ссадины.