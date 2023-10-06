Ученые выяснили, почему некоторых сильно раздражает чавканье других людей

По данным нейробиологического исследования, проведенного в 2021 году, причиной мизофонии является работа зеркальных нейронов. У людей с повышенной чувствительностью их сильно возбуждают физиологические звуки.
Мозг интерпретирует услышанное чавканье, как сигнал к жеванию. Но в данный момент, если жевать нечего возникает рассогласование.
Это приводит к реакции раздражения. В будущем ученые даже планируют создать лекарство, чтобы избавить излишне чувствительных людей от дискомфорта.
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