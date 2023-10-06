Эндокринолог Павлова назвала идеальные продукты на завтрак, которые обеспечат заряд бодрости на весь день

Эндокринолог Зухра Павлова заметила, что есть подвох в рекомендуемом учеными завтраке "для бодрости" в виде белков, кофе и сложных углеводов.

Медик утверждает, что от кофе бодрость будет ощущаться только 4 часа, а далее нужна очередная доза кофеина или свежий воздух.

После углеводов эффект еще меньше - 1 час.

По мнению специалиста, те, кто потребляет белок в первый прием пищи, на работоспособность в течение дня пожаловаться не могут.

Врач пояснила это тем, что белок благотворно действует на работу мозга, контролируя при этом уровень сахара в крови.