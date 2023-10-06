Почистить свеклу легче легкого: кожица отойдет очень быстро и без проблем

Секрет заключается в том, чтобы очищать клубни не до, а после термообработки. Поэтому просто сварите свеклу в кожуре обычным способом.

Затем слейте горячую воду из кастрюли и влейте холодную. Когда овощ охладится, ножом срежьте корневой его сегмент.

В отсутствии помехи в виде твердой части кожицу вареной свеклы будет достаточно слегка поддеть тонким ножичком. Она очистится быстро, и сохранит максимум витаминов.