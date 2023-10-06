Приятельница Кондулайнен Арбатова в курсе, почему пропала актриса, которая ни с кем не выходит на связь

Писательница Мария Арбатова, являющаяся подругой Елены Кондулайнен, убеждена, что артистка перестала выходить на связь, так как серьезно работает над своим здоровьем.

Арбатова заверила, что со знаменитостью сейчас все в норме. По словам писательницы, она спокойно связывается с актрисой по телефону, номер которого есть лишь у "избранных".

Мария уточнила, что Елена не ведет сейчас светскую жизнь, а потому "все" ее потеряли.

Для большинства коллег местонахождение 65-летней артистки неизвестно.