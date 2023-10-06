Перечислены самые полезные крупы для здоровья

Такое заявление сделала терапевт Наталья Павлюк, передает издание «Москва 24». Кроме этого, овсянка является прекрасным источником пищевых растворимых волокон, которые улучшает самочувствие, снижают «плохой» холестерин. Но на этом полезные свойства продукта не заканчиваются.

Как отметила доктор, в каше много белков, она насыщена витаминами и полезными элементами (кальцием, железом, фосфором, магнием).

При этом выбирать лучше цельное зерно овса, а вот от каш, которые быстро готовятся и имеют в своем составе сахар, лучше отказаться. Они только вредят.

Специалист также рассказала про другие каши, которые надо ввести в свой рацион, чтобы иметь хорошее здоровье.

По словам Павлюк, речь идет про ячмень и гречку, которые не только насыщают организм витаминами, но и улучшают обмен веществ.