Кошачий тиран: три породы кошек с непростым характером, которых нужно воспитывать

Милые британские кошки только выглядят похожими на плюшевых медвежат. Но, если их обидеть, они могут задумать месть и устроить в доме бардак.

Хозяевам сибирских кошек важно заниматься воспитанием питомца с детства. Иначе они могут играючи не на шутку укусить.

В природе мейн-куна есть гены диких кошек. Поэтому они тоже нуждаются в воспитательных мерах, чтобы потом у хозяина не было неприятностей с питомцем.