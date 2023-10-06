Кошачий тиран: три породы кошек с непростым характером, которых нужно воспитывать

Милые британские кошки только выглядят похожими на плюшевых медвежат. Но, если их обидеть, они могут задумать месть и устроить в доме бардак.
Хозяевам сибирских кошек важно заниматься воспитанием питомца с детства. Иначе они могут играючи не на шутку укусить.
В природе мейн-куна есть гены диких кошек. Поэтому они тоже нуждаются в воспитательных мерах, чтобы потом у хозяина не было неприятностей с питомцем.
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