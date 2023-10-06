Кошачий тиран: три породы кошек с непростым характером, которых нужно воспитывать

18:30 2023-10-06
Кошачий тиран: три породы кошек с непростым характером, которых нужно воспитывать

Эти породы кошек отличаются норовистым характером, так что за ними нужен глаз да глаз.

Милые британские кошки только выглядят похожими на плюшевых медвежат. Но, если их обидеть, они могут задумать месть и устроить в доме бардак.

Хозяевам сибирских кошек важно заниматься воспитанием питомца с детства. Иначе они могут играючи не на шутку укусить.

В природе мейн-куна есть гены диких кошек. Поэтому они тоже нуждаются в воспитательных мерах, чтобы потом у хозяина не было неприятностей с питомцем.

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