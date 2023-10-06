Режиссер озвучки "Гарри Поттера" Вячеслав Максаков ушел из жизни

Известно, что режиссер Вячеслав Максаков был обнаружен без признаков жизни в своей квартире племянником, который и вызвал скорую и полицию.

О причинах кончины кинодеятеля информация отсутствует.

Под руководством Максакова были озвучены такие всем известные картины, как "Догма", "Карты, деньги, два ствола", "Гарри Поттер и узник Азкабана»" и многие-многие другие.

Максаков пробовал себя и в качестве актера, снявшись в проектах Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Сибирский цирюльник".