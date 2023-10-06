Фламинго могут стоять на одной ноге даже после смерти

Учёные объяснили, что причина устойчивости — устройство тела фламинго, а участия мускулатуры птицы для балансирования не требуется.
Самый маленький цитрусовый фрукт — это кумкват. Он такого же размера, как оливка.
Учёные объяснили, что причина устойчивости — устройство тела фламинго, а участия мускулатуры птицы для балансирования не требуется.
Самый маленький цитрусовый фрукт — это кумкват. Он такого же размера, как оливка.
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