В Средние века конфликты между мужем и женой зачастую решались судебным поединком

Так, в книге 1467 года дуэлиста Ганса Тальхоффера под названием Fechtbuch («фехтбук», пособие по фехтованию) описываются правила проведения судебных боёв между супругами.

Мужчина, сидящий по пояс в земляной яме, был вооружён дубинкой.

Его жене выдавали мешок с камнем весом в четыре или пять фунтов (1,5–2 кг).

Приёмы были разрешены любые — в том числе удары по голове, удушение, засовывание женщине дубинки между ног и выкручивание члена мужчине (да, мастер Тальхоффер упомянул и такие подробности).

Победителя определял судья.