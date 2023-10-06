В Средние века конфликты между мужем и женой зачастую решались судебным поединком

Так, в книге 1467 года дуэлиста Ганса Тальхоффера под названием Fechtbuch («фехтбук», пособие по фехтованию) описываются правила проведения судебных боёв между супругами.
Мужчина, сидящий по пояс в земляной яме, был вооружён дубинкой.
Его жене выдавали мешок с камнем весом в четыре или пять фунтов (1,5–2 кг).
Приёмы были разрешены любые — в том числе удары по голове, удушение, засовывание женщине дубинки между ног и выкручивание члена мужчине (да, мастер Тальхоффер упомянул и такие подробности).
Победителя определял судья.
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