Золотовалютные резервы Беларуси снизились до $7,9 млрд

18:58 2023-10-06
Золотовалютные резервы Беларуси снизились до $7,9 млрд

Нацбанк Беларуси сообщил о состоянии международных резервных активов республики.

Согласно официально опубликованным данным, объемы сокращаются. Аналитики говорят, что в настоящее время уже можно вести речь об определенных тенденциях в изменениях.

Нацбанк Республики Беларуси обнародовал данные о состоянии международных резервных активов по состоянию на 1 октября. 

Речь идет о $7,925 млрд. В сравнении с началом сентября это на $66,2 млн меньше.  Это значит, что наблюдавшийся в течение двух летних месяцев непрерывный рост показателя закончился.

Также речь идет о сокращении объемов монетарного золота по структуре международных резервных активов. С начала сентября показатель снизился до $3,2381 млрд.

Наталья Гончарова
20:38

Наталья Гончарова

Сябитова назвала причины того, почему не хочет выходить замуж

Сябитова назвала причины того, почему не хочет выходить замуж

Знаменитая телесваха РФ Роза Сябитова сообщила, что не желает связывать себя узами брака из-за того, что ей катастрофически не хватает времени.
Наталья Гончарова
20:21

Наталья Гончарова

Дибров дал рекомедации блогерам, которые только начинают свой путь

Дибров дал рекомедации блогерам, которые только начинают свой путь

Ведущий ТВ Дмитрий Дибров убежден, что многим начинающим блогерам стоит посещать педагога по сценической речи.
Иван Ободов
20:19

Иван Ободов

Диетолог перечислил семь продуктов, которые помогут продлить жизнь

Диетолог перечислил семь продуктов, которые помогут продлить жизнь

Врач-диетолог, член профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская перечислила продукты, которые помогут улучшить самочувствие и продлить жизнь.
Наталья Гончарова
20:08

Наталья Гончарова

Лебедев принес извинения Кадырову за резкие высказывания в его адрес

Лебедев принес извинения Кадырову за резкие высказывания в его адрес

Дизайнер Артемий Лебедев принес извинения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
Иван Ободов
19:58

Иван Ободов

Виноград оказался полезен для здоровья глаз пожилых людей

Виноград оказался полезен для здоровья глаз пожилых людей

Корейско-американский ученый Юнг Ын Ким и ее коллеги пришли к выводу, что виноград улучшает здоровье глаз пожилых людей.
Наталья Гончарова
19:48

Наталья Гончарова

Зверев заявил, что Париж перестал для него существовать из-за клопов

Зверев заявил, что Париж перестал для него существовать из-за клопов

Стилист Сергей Зверев заявил, что в Париже раньше его поражала масса крыс на улицах, а теперешнее нашествие клопов не вызывает у него желания больше посещать этот город.
Иван Ободов
19:45

Иван Ободов

Нелегал пытался въехать в Россию в вагоне с углем

Нелегал пытался въехать в Россию в вагоне с углем

Нелегал-рецидивист попытался пересечь границу России, забившись в уголь в товарном поезде, пограничная служба обнаружила беглеца и задержала его в Алтайском крае.