Золотовалютные резервы Беларуси снизились до $7,9 млрд

Согласно официально опубликованным данным, объемы сокращаются. Аналитики говорят, что в настоящее время уже можно вести речь об определенных тенденциях в изменениях.

Нацбанк Республики Беларуси обнародовал данные о состоянии международных резервных активов по состоянию на 1 октября.

Речь идет о $7,925 млрд. В сравнении с началом сентября это на $66,2 млн меньше. Это значит, что наблюдавшийся в течение двух летних месяцев непрерывный рост показателя закончился.

Также речь идет о сокращении объемов монетарного золота по структуре международных резервных активов. С начала сентября показатель снизился до $3,2381 млрд.