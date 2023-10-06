Чеснок вырастет просто гигантским, благодаря дешевой органической подкормке

Если вы не хотите тратиться на дорогие препараты для подкормки чеснока, есть простое органическое средство. Его можно приготовить самостоятельно из подручных компонентов.

Отлично подойдут скошенные одуванчики и сорные травы в количестве трети стандартного 10-литрового ведра. Еще понадобится 3 столовые ложки горчицы и жмыха.

Трава заливается водой и настаивается в теплом месте в течение недели. Готовым удобрением можно поливать культуру.