Развод по-индийски: редко, аморально и очень-очень дорого

Согласно строгой морали, царящей в Индии, развод является крайней мерой и не приветствуется. Особенно не хотят разводиться женщины, ведь снова найти мужа им едва ли удастся.

Но и мужьям нелегко. Они должны содержать свою бывшую супругу после развода, если она только повторно не выйдет замуж.

Многие семьи просто не могут позволить себе развод. Ведь расходы на судебные разбирательства поистине космические.