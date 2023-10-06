Зверев заявил, что Париж перестал для него существовать из-за клопов

Сергей Зверев признался, что уже давно разочарован Парижем и рад, что гости Недели моды тоже увидели все прелести столицы Франции.

Стилист надеется, если селебритис станут говорить о крысах и других насекомых, то местные власти начнут исправлять ситуацию.

Нашествие клопов на Париж случилось в самый разгар Недели высокой моды в период с 25 сентября по 3 октября.

Столичные чиновники утверждают, что проблема возникла из-за очень высокой цены на обработку жилья парижан от насекомых.