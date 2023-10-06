Виноград оказался полезен для здоровья глаз пожилых людей

Биологи провели эксперимент, во время которого 34 пожилых добровольца употребляли в пищу либо 46 граммов сублимированного порошка столовых сортов винограда, либо такое же количество плацебо.

У первой группы по итогам эксперимента, продолжавшегося 16 недель, оказался ниже уровень веществ, связанных с риском повреждения сетчатки.

Количество порошка, который получали участники, эквивалентно полутора чашкам винограда в день, сообщили биологи, сообщившие о своих выводах в журнале Food & Function.