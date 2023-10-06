Лебедев принес извинения Кадырову за резкие высказывания в его адрес

В своей публикации Артемий Лебедев сообщил, что прибыл в Чеченскую Республику, чтобы получить приз за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного.

Дизайнер рассказал, что он пообщался с Кадыровым лично на протяжении 5 минут.

Он извинился перед лидером Чечни за все, что могло того задеть в его речах.

Лебедев не стал скрывать, что всегда испытывал уважение к Кадырову и поддерживал его многие решения, хотя в РФ "это не модно".