Диетолог перечислил семь продуктов, которые помогут продлить жизнь

По словам эксперта, таким действием обладает пища, богатая флавоноидами. Афинская отметила, что полезные эффекты флавоноидов доказаны учеными. Все подклассы этих веществ защищают организм на молекулярном уровне и способны защитить человека от хронических заболеваний.

В числе продуктов, богатых флавоноидами, специалист назвала черный и зеленый чай, свежие и замороженные ягоды (особенно — чернику), острый перец, темный шоколад, петрушку, тимьян и шпинат.

"Постарайтесь приучить себя есть зелень, ягоды, перец, добавлять их в привычные блюда. Также выпивайте хотя бы стакан черного или зеленого чая каждый день, это тоже полезно", — отметила Афинская.