Дибров дал рекомедации блогерам, которые только начинают свой путь

Дмитрий Дибров в интервью "Газетой.ru" заявил, что блогерам нужно учиться вести себя в кадре, в чем помогут профи.

Ведущий уточнил, что в период съемок голос должен изменяться.

Он посоветовал блогерам брать недорогие, но важные уроки у педагогов сценической речи.

По заверениям Диброва, доверие зрителей поможет завоевать контроль над мимикой, язык тела. Дмитрий уверен, что в кадре нужно немного улыбаться, а тело наклонять чуть вперед.