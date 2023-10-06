Байден утверждает, что у него нет другого выбора, кроме как построить еще одну пограничную стену Трампа

21:12 2023-10-06
Байден утверждает, что у него нет другого выбора, кроме как построить еще одну пограничную стену Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет другого выбора, кроме как построить еще примерно на 20 миль южную пограничную стену.

«Деньги были выделены на строительство пограничной стены», — заявил журналистам Байден, имея в виду действия Конгресса во время правления администрации Трампа.

Белый дом предложил отменить финансирование строительства пограничного барьера в 2021 году, но Конгресс по сути проигнорировал эту просьбу. 

Согласно документам, официально опубликованным в федеральном реестре в четверг, администрация Байдена отменяет 26 федеральных законов, чтобы обеспечить возможность для незавершенного строительства пограничной стены в Южном Техасе.

Во время своей президентской кампании 2020 года против тогдашнего президента Трампа Байден пообещал, что его администрация не будет строить «еще один фут стены».

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