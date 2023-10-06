Киты и дельфины в американских водах теряют пищу и среду обитания из-за изменения климата

21:19 2023-10-06
Киты и дельфины в американских водах теряют пищу и среду обитания из-за изменения климата

Киты, дельфины и тюлени, обитающие в водах США, сталкиваются с серьезными угрозами из-за потепления океана, повышения уровня моря и уменьшения объемов морского льда, связанных с изменением климата.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований проанализировали более 100 популяций американских морских млекопитающих и обнаружили, что более 70% этих популяций уязвимы к таким угрозам, как потеря среды обитания и пищи из-за последствий потепления вод.

Исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале PLOS ONE, свидетельствует о том, что способ управления китами и дельфинами в США должен адаптироваться в эпоху изменения климата.

Потепление океана в первую очередь наносит вред морским млекопитающим, изменяя их способность находить пищу и сокращая количество подходящей среды обитания.

Ученые выяснили, что изменения температуры и химического состава океана также могут изменить передачу звука. Это может повлиять на эхолокацию морских млекопитающих, например дельфинов, которую они используют для общения и охоты.

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