Американского туриста арестовали за разбитые древнеримские статуи в музее в Израиле

Полиция опознала подозреваемого как радикального 40-летнего американского туриста-еврея и сообщила, что на первоначальном допросе было высказано предположение, что он разбил статуи, поскольку считал их «идолопоклонническими и противоречащими Торе».

Адвокат мужчины Ник Кауфман отрицал, что он действовал из религиозного фанатизма. Вместо этого, по словам Кауфмана, турист страдал психическим расстройством, которое психиатры назвали иерусалимским синдромом. Подсудимому назначено пройти психиатрическую экспертизу.

На музейных фотографиях видно, как мраморная голова богини Афины слетела с постамента на пол, а статуя языческого божества разлетелась на осколки. Поврежденные статуи реставрируются, сообщили сотрудники музея.

Музей отказался назвать стоимость статуй или стоимость их уничтожения.