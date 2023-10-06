Чарли Мангер назвал Илона Маска «странным человеком, который переоценивает себя»

При этом Мангер не был против владения акциями других электромобилей. Например, он с энтузиазмом говорил о китайском производителе электромобилей BYD Co. Ltd.

Инвестор прокомментировал сравнение Tesla и BYD, заявив, что «BYD настолько опережает Tesla в Китае, что это почти смешно».

Когда Мангера спросили, почему продажи BYD ниже, чем у Tesla, он ответил: «Продажи Tesla выросли, потому что Илон убедил людей, что он может вылечить рак».

Инвестор также сказал: «Я думаю, что Илон Маск странный человек, и он может переоценивать себя, но, возможно, он не всегда ошибается».