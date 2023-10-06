Платформа X протестирует три уровня своего премиум-сервиса

Исполнительный директор X Линда Яккарино рассказала, что платформа разделит текущую подписку Premium стоимостью 7,99 долларов на три разных плана: Basic, Standard и Plus в разных ценовых категориях.

Это изменение потенциально позволит X увеличить доходы, несмотря на потерю рекламных доходов, с которой компания столкнулась после поглощения платформы Илоном Маском прошлой осенью.

Планы «Premium Basic», «Premium Standard» и «Premium Plus» содержат полную рекламу, половину реклама или отсутствие рекламы соответственно.

Это означает, что текущий Премиум-план X по сути станет новым средним уровнем, поскольку в настоящее время он предлагает подписчикам возможность убрать половину рекламной нагрузки.

Ранее Илон Маск заявил, что X будет переходить к модели, в которой каждому придется вносить небольшую плату за использование платформы. Он объяснил, что это единственный способ бороться с огромной армией ботов.