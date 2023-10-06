Дачный эксперт объяснил, как правильно подкармливать тыкву

Для начала необходимо удалить с каждого растения лишние завязи, которые явно не превратятся в плоды.
Ненужные петли также удаляются. Для максимального эффекта следует провести прищипывание кустов.
Далее необходимо провести прополку, а после этого хорошо разрыхлить почву, не повреждая корни растения.
Следующий этап – полив. Только в этом случае удобрения будут усваиваться хорошо. Вносить их лучше ранним утром или в вечернее время.
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