Илон Маск без предупреждения отобрал у пользователя логин логин @X

Джин Хван из Сан-Франциско однажды обнаружил, что его логин, которым он пользовался больше 16 лет, заменен новым аккаунтом @x12345678998765 без компенсации и даже предупреждения.

Хван получил письмо от от Twitterс пояснением, что теперь этот логин принадлежит компании Илона Маска. Пользователь из-за этого не расстроился.

Правда, в таких обстоятельствах компания все же решила уделить внимание бывшему владельцу аккаунта @X.

Джину Хвану предложили встречу с руководством платформы, а также брендированный мерч.