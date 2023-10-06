Технологическая война США и Китая вступила в новую стадию из-за чипа RISC-V

Речь идет о RISC-V, технологии с открытым исходным кодом, которая конкурирует с дорогостоящей запатентованной технологией британской компании Arm Holdings.

RISC-V может использоваться в качестве ключевого компонента для чего угодно — от чипа для смартфона до современных процессоров искусственного интеллекта.

Некоторые законодатели, в том числе два председателя республиканского комитета Палаты представителей, сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Марк Уорнер, призывают администрацию Байдена принять меры в отношении RISC-V, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Законодатели выразили обеспокоенность тем, что Пекин использует культуру открытого сотрудничества между американскими компаниями для развития своей собственной полупроводниковой промышленности, что может подорвать нынешнее лидерство США в области производства микросхем и помочь Китаю модернизировать свою армию.