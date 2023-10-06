Индия требует от X, Youtube и Telegram удалить с платформ любые материалы о сексуальном насилии над детьми

Компании могут быть лишены защиты от юридической ответственности, если они не выполнят требования.

В уведомлениях, отправленных федеральным Министерством электроники и информационных технологий (MEITY), подчеркивается важность быстрого и окончательного удаления любых материалов о сексуальном насилии над детьми на этих платформах.

В уведомлениях также содержится призыв к компаниям принять превентивные меры, такие как алгоритмы модерации контента и механизмы отчетности, чтобы предотвратить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми в будущем, говорится в заявлении.

Индия также сообщила онлайн-стримерам, таким как Netflix и Disney, что их контент должен пройти независимую проверку на предмет непристойности и насилия, прежде чем он будет показан в Интернете.