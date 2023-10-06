Вьетнам готовится к необъявленному визиту Си Цзиньпина в Ханой

Визит подчеркнет растущую стратегическую важность производственного центра Юго-Восточной Азии, поскольку крупные державы борются за влияние в регионе на фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном.

О визите не было объявлено, и его все еще можно отменить или отложить, но вопрос материально-технического обеспечения изучается.

«Все важные дипломатические мероприятия Вьетнама будут сообщены вам, когда это будет необходимо», — заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг, отвечая на вопрос о возможном визите.

Один из источников сообщил, что Китай направил в Ханой команду для организации размещения делегации Си Цзиньпина.

Другой сообщил, что команда планирует забронировать 800 номеров в отелях столицы Вьетнама, что соответствует государственному визиту.