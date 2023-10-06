Дачники поделились секретами использования лимонной кислоты в огороде

Например, лимонка помогает всем растениям легче перенести жаркую и солнечную летнюю погоду.

Не меньшую пользу она приносит и в периоды затяжных дождей, сильных ливней, серьезного похолодания.

Именно в такую погоду активно развиваются заболевания огородных культур. К тому же лимонная кислота улучшает качество почвы и ускоряет усвоение питательных веществ растениями.

Для приготовления состава с такими свойствами нужно растворить ложку лимонной кислоты в ведре воды и полить каждое растение.