Пакистан обещает поэтапную и упорядоченную депортацию 1,7 миллиона афганских мигрантов

Во вторник Исламабад неожиданно заявил, что все мигранты, включая афганцев, без действительных документов, должны будут добровольно вернуться в свои страны до 31 октября, чтобы избежать массовых арестов и принудительной депортации.

Это вызвало волну паники среди тех, кто живет в этой исламской стране без документов, и широкое осуждение со стороны правозащитных групп.

Активисты говорят, что любая принудительная депортация афганцев подвергнет их серьезному риску.

Amnesty International в четверг обратилась к Пакистану с просьбой разрешить афганцам продолжать жить в стране, тогда как накануне представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выразил обеспокоенность по поводу новой политики.