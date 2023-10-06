Уоррен Баффет считает, что США обязаны заботиться об «убийцах на дорогах»

Баффет сказал: «Мы — процветание. Мы должны заботиться о людях, которые стали жертвами дорожно-транспортных происшествий из-за чего-то, находящегося вне их контроля. Я думаю, что это обязанность богатой страны».

Он объяснил свою убежденность в том, что процветающие страны не должны игнорировать тех, кто пострадал от непредвиденных обстоятельств.

Баффет также обратил внимание на значительный ВВП на душу населения в США в то время, который колебался в районе 65 000 долларов.

ВВП на душу населения является ключевым индикатором экономического здоровья страны, отражающим средний объем экономического производства на душу населения. Для такой державы, как Соединенные Штаты, это особенно поучительно.

В 2020 году в США наблюдалось снижение ВВП на душу населения, отчасти из-за экономических последствий пандемии COVID-19. Этот показатель остался на уровне 63 500 долларов, что, хотя и впечатляет, но свидетельствует о проблемах, с которыми страна столкнулась во время пандемии.