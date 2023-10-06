Платформа X больше не показывает заголовки статей

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Платформа Маска в последнее время стала объектом большой критики, включая обвинения со стороны высокопоставленного чиновника Европейского Союза, который сказал, что у X «самое большое количество дезинформационных или дезинформационных постов».

Антидиффамационная лига, известная еврейская организация по защите гражданских прав, обвинила Маска в том, что он позволяет антисемитизму и разжиганию ненависти распространяться на платформе.