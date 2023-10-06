Рабочие автопрома США прекратили забастовку после того, как GM пошла на уступку

Президент профсоюза Шон Фейн одетый в футболку с надписью «Ешь богатых», сделанной жирными буквами, заявил, что шаг GM изменит будущее профсоюза и автомобильной промышленности.

Хотя он сказал, что позже к забастовке могут присоединиться и другие заводы, добавление новых предприятий было отложено из-за изменений GM, которые могли определить курс на заключение соглашений со всеми тремя компаниями.

Он сказал, что GM внесла изменения после того, как профсоюз пригрозил забастовкой на заводе в Арлингтоне, штат Техас, который производит высокорентабельные большие внедорожники.

Заводы по производству аккумуляторов являются ключом к выживанию профсоюза, поскольку автомобильная промышленность осуществляет переход поколений от двигателей внутреннего сгорания к транспортным средствам, работающим на электричестве.