Генеральный директор DuckDuckGo заявил, что миллиарды Google помешали сделке с Apple

Это произошло из-за того, что производитель смартфонов не хотел отказываться от многомиллиардных зарплат Google.

Вайнберг дал показания 21 сентября о влиянии на DuckDuckGo ежегодных выплат Google в размере 10 миллиардов долларов производителям смартфонов и другим лицам за сохранение своей поисковой системы в качестве поисковой системы по умолчанию на компьютерах или мобильных устройствах.

DuckDuckGo заключила сделку с Apple в 2014 году, чтобы показывать ее в качестве опции на устройствах Apple. Вскоре после этого DuckDuckGo начал настаивать на том, чтобы Apple стала выбором по умолчанию для пользователей, которые хотели работать в режиме конфиденциальности, что ограничивало сбор данных о пользователе.

Министерство юстиции заявило, что Google, которому принадлежит около 90% поискового рынка, ежегодно платит Apple, другим производителям смартфонов и другим компаниям около 10 миллиардов долларов за то, чтобы они были поиском по умолчанию.