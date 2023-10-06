В Мексике началась подготовка к строительству завода Tesla

В марте Tesla объявила о планах открыть крупный завод в Нуэво-Леоне, первый в Мексике, который также привлек инвестиции в электромобили от других автопроизводителей, стремящихся достичь амбициозных производственных целей.

Министр экономики Нуэво-Леона Иван Ривас заявил в интервью, что автопроизводитель рассматривает возможность строительства более крупного завода, чем первоначально предполагалось, и все еще разрабатывает планы дизайна, архитектуры и инженерных работ.

По его словам, федеральное правительство собирается в течение нескольких недель предоставить экологические разрешения, что позволит производителю электромобилей начать строительство.

Он сказал, что ожидает, что производство начнется гораздо раньше, чем 2026 или 2027 год, даты, о которых мексиканская газета Reforma сообщила в прошлом месяце, поскольку Нуэво-Леон стремился быстро создать инфраструктуру для водоснабжения, электричества и транспорта.