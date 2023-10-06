Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе раскрыли тайну самых ранних галактик Вселенной

Но существование того, что казалось массивными и зрелыми галактиками в зачаточном состоянии Вселенной, не оправдало ожиданий — они были слишком большими и слишком ранними. Это заставило ученых искать объяснения, ставя под сомнение основные принципы космологии, науки о происхождении и развитии Вселенной.

Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе обнаружили, что звездообразование в ранних галактиках происходило случайными большими вспышками, а не постоянными темпами.

Это важно, потому что ученые обычно используют яркость галактики, чтобы оценить ее размер — совокупную массу миллионов или миллиардов звезд.

Согласно исследованию, эти галактики, возможно, были относительно небольшими, как и ожидалось, но могли светиться так же ярко, как и действительно массивные галактики – создавая обманчивое впечатление огромной массы – из-за ярких вспышек звездообразования.