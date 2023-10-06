Во втором квартале ЕС депортировал на 29% больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее

23:29 2023-10-06
Во втором квартале ЕС депортировал на 29% больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее

Число иммигрантов, депортированных из стран Европейского Союза, выросло на 29% во втором квартале 2023 года, в основном их отправили обратно из Франции и Германии.

Из 105 865 граждан стран, не являющихся гражданами ЕС, которым было приказано покинуть страну ЕС, 26 600 были депортированы в другую страну, что на 29% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Эти цифры включают людей, вернувшихся в другие страны ЕС, но 76% большинства из них были отправлены за пределы блока, сообщает Евростат.

Согласно данным, наибольшую часть депортированных составили грузины (9%), за ними следуют албанцы (8%), молдаване и турки (по 5%) и индийцы (4%).

ЕС сталкивается с массовыми волнами легальных и нелегальных прибытий, и эта проблема побудила Германию объявить о новом пограничном контроле с соседями Польшей и Чехией, которые обычно находятся в зоне свободного передвижения Европы.

Германия депортировала наибольшее количество граждан стран, не входящих в ЕС, за квартал: 3805 человек вернулись в другую страну, за ней следуют Франция - 3005 человек и Швеция - 2690 человек.

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