Во втором квартале ЕС депортировал на 29% больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее

Из 105 865 граждан стран, не являющихся гражданами ЕС, которым было приказано покинуть страну ЕС, 26 600 были депортированы в другую страну, что на 29% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Эти цифры включают людей, вернувшихся в другие страны ЕС, но 76% большинства из них были отправлены за пределы блока, сообщает Евростат.

Согласно данным, наибольшую часть депортированных составили грузины (9%), за ними следуют албанцы (8%), молдаване и турки (по 5%) и индийцы (4%).

ЕС сталкивается с массовыми волнами легальных и нелегальных прибытий, и эта проблема побудила Германию объявить о новом пограничном контроле с соседями Польшей и Чехией, которые обычно находятся в зоне свободного передвижения Европы.

Германия депортировала наибольшее количество граждан стран, не входящих в ЕС, за квартал: 3805 человек вернулись в другую страну, за ней следуют Франция - 3005 человек и Швеция - 2690 человек.