Садоводы подсказали, как избавиться от лишайника и мха на плодовых деревьях

Чаще всего такие наросты на стволах деревьев появляются в условиях повышенной влажности, в тенистых местах.

Самый простой способ избавиться от лишайника и мха – соскрести их скоры деревьев при помощи щетки, не повреждая кору.

Химический способ предусматривает использование специальных препаратов, например, медного или железного купороса, борной кислоты.

Лучше всего работает профилактика. На деревьях не будет мха и лишайника, если сажать их в подходящем месте.