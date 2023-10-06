Около 1000 перелетных певчих птиц погибли, врезавшись в окна выставочного зала Чикаго

Бывший менеджер по коллекциям птиц в Чикагском полевом музее Дэвид Уиллард рассказал, что сотни мертвых птиц напоминали ковер.

По оценкам исследователей, каждый год в США от ударов по окнам погибают сотни миллионов птиц. Ученые Смитсоновского института природоохранной биологии и Службы охраны рыбы и дикой природы США опубликовали в 2014 году исследование, согласно которому ежегодно численность птиц составляет от 365 до 988 миллионов.

Забастовки окон являются проблемой почти в каждом крупном городе США. Птицы не видят прозрачного или отражающего стекла и не понимают, что это смертельный барьер. Когда они видят растения или кусты через окна или отражаются в них, они направляются к ним, убивая себя при этом.

Птицы, которые мигрируют ночью, например воробьи и славки, ориентируются по звездам. Яркий свет зданий одновременно привлекает и сбивает их с толку, что приводит к ударам в окна или к тому, что птицы летают вокруг огней, пока не умирают от истощения.