США почти заблокировали поставки чипов в Китай

23:52 2023-10-06
США почти заблокировали поставки чипов в Китай

Обновленное правило, ограничивающее экспорт американского оборудования для производства микросхем в Китай, находится на заключительной стадии рассмотрения.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что официальные лица США в последние недели предупреждали Китай о том, что правила, ограничивающие поставки полупроводникового оборудования и передовых чипов искусственного интеллекта в Китай, будут обновлены в этом месяце.

По словам источников, обновления добавят ограничения и закроют лазейки в правилах, впервые обнародованных 7 октября 2022 года. Эти правила разозлили Пекин и еще больше обострили отношения с Вашингтоном.

Источник, знакомый с ситуаций, подтвердил, что речь идет об ожидаемом ограничении отправки инструментов для производства чипов в Китай.

Правительство еще не опубликовало ожидаемое сопутствующее правило, обновляющее ограничения на экспорт высокопроизводительных чипов, используемых для искусственного интеллекта.

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