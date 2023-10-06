США почти заблокировали поставки чипов в Китай

В понедельник агентство Reuters сообщило, что официальные лица США в последние недели предупреждали Китай о том, что правила, ограничивающие поставки полупроводникового оборудования и передовых чипов искусственного интеллекта в Китай, будут обновлены в этом месяце.

По словам источников, обновления добавят ограничения и закроют лазейки в правилах, впервые обнародованных 7 октября 2022 года. Эти правила разозлили Пекин и еще больше обострили отношения с Вашингтоном.

Источник, знакомый с ситуаций, подтвердил, что речь идет об ожидаемом ограничении отправки инструментов для производства чипов в Китай.

Правительство еще не опубликовало ожидаемое сопутствующее правило, обновляющее ограничения на экспорт высокопроизводительных чипов, используемых для искусственного интеллекта.