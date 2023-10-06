Телескоп Хаббл обнаружил редкую галактику со светящимся сердцем

Новые изображения NGC 612 показывают, что эта галактика подпадает под несколько классификаций, которые делают ее особенно интересной для наблюдения.

Это активная галактика, в которой сверхмассивная черная дыра питает центральную область, создавая невероятно энергичное галактическое сердце.

Это сердце, в свою очередь, извергает струи газа почти со скоростью света. В результате всего этого центральное пятно становится настолько ярким, что затмевает совокупный свет каждой звезды в самой галактике.

NGC 612 является сейфертовской галактикой, а это означает, что она излучает большое количество инфракрасного излучения, несмотря на то, что ее можно увидеть и в видимом свете.

Эта галактика является редким примером неэллиптической галактики, излучающей радиоизлучение. На сегодняшний день астрономы обнаружили только пять радиоизлучающих линзовидных галактик, подобных этой.