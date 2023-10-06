Телескоп Хаббл обнаружил редкую галактику со светящимся сердцем

23:56 2023-10-06
Телескоп Хаббл обнаружил редкую галактику со светящимся сердцем

В космосе есть галактика, которая в 1,1 триллиона раз массивнее Солнца. Она называется NGC 612. Об этом стало известно, благодаря телескопу Хаббл.

Новые изображения NGC 612 показывают, что эта галактика подпадает под несколько классификаций, которые делают ее особенно интересной для наблюдения. 
Это активная галактика, в которой  сверхмассивная черная дыра питает центральную область, создавая невероятно энергичное галактическое сердце. 

Это сердце, в свою очередь, извергает струи газа почти со скоростью света. В результате всего этого центральное пятно становится настолько ярким, что затмевает совокупный свет каждой звезды в самой галактике. 

NGC 612 является сейфертовской галактикой, а это означает, что она излучает большое количество инфракрасного излучения, несмотря на то, что ее можно увидеть и в видимом свете.

Эта галактика является редким примером неэллиптической галактики, излучающей радиоизлучение. На сегодняшний день астрономы обнаружили только пять радиоизлучающих линзовидных галактик, подобных этой. 

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