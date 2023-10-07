Дачники рассказали, как использовать крахмал в огороде

Из крахмала можно приготовить состав, которым следует еженедельно обрабатывать грядки с огородными культурами.

Для этого одну ложку кукурузного или картофельного крахмала нужно залить водой и проварить до получения вязкой массы.

Когда состав остынет, туда нужно влить 5мл йода, тщательно перемешать и разбавить полученное средство ведром воды.

Затем жидкость используют для опрыскивания растений, перелив е в бутылку с распылителем.