Италия и Великобритания решили вместе бороться с нелегальной миграцией

00:05 2023-10-07
Италия и Великобритания решили вместе бороться с нелегальной миграцией

Италия и Великобритания хотят возглавить борьбу с нелегальной миграцией в Европе. Об этом заявили правые премьер-министры двух стран в совместной статье.

«Мы работаем вместе, чтобы остановить эти лодки, и призываем других действовать с такой же безотлагательностью», — заявили Джорджа Мелони и Риши Сунак на следующий день после совместного проведения встречи по вопросам миграции с другими европейскими лидерами.

«Наши перспективы и наши цели одинаковы. Фактически, мы сегодня два самых близких друга в Европе», - написали они в газетах Corriere della Sera и The Times

В переговорах, прошедших на полях более широкого саммита в Гранаде, Испания, также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Албании Эди Рама, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На этой встрече лидеры обязались принять меры для поддержки друг друга в решении проблем нелегальной миграции.

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