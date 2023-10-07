Италия и Великобритания решили вместе бороться с нелегальной миграцией

«Мы работаем вместе, чтобы остановить эти лодки, и призываем других действовать с такой же безотлагательностью», — заявили Джорджа Мелони и Риши Сунак на следующий день после совместного проведения встречи по вопросам миграции с другими европейскими лидерами.

«Наши перспективы и наши цели одинаковы. Фактически, мы сегодня два самых близких друга в Европе», - написали они в газетах Corriere della Sera и The Times

В переговорах, прошедших на полях более широкого саммита в Гранаде, Испания, также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Албании Эди Рама, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На этой встрече лидеры обязались принять меры для поддержки друг друга в решении проблем нелегальной миграции.