Турция и Азербайджан проигнорировали крупный саммит Европы из-за напряженности в Карабахе

00:09 2023-10-07
Турция и Азербайджан проигнорировали крупный саммит Европы из-за напряженности в Карабахе

Турция и Азербайджан пропустили крупный саммит, поскольку напряженность вокруг нагорно-карабахского конфликта возросла.

Четыре десятка европейских лидеров – из стран-членов Европейского Союза и НАТО, а также их соседей – собрались в Гранаде на третий саммит Европейского политического сообщества (EPC).

Но двое приглашенных, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его союзник, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, не явились, что подорвало усилия по решению последнего кризиса безопасности в Европе.

Лидеры надеялись провести первую встречу Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после того, как Азербайджан захватил отколовшийся регион Нагорный Карабах и спровоцировал исход мирного населения этнических армян.

Азербайджан хочет, чтобы президент Турции Эрдоган выступил в качестве посредника.

Но Эрдогана не пригласили присоединиться к Макрону и Шольцу в качестве посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном, и он решил пропустить весь саммит.

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