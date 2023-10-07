Ирак прекратит снятие наличных в долларах к 1 января 2024 года

00:12 2023-10-07
Ирак прекратит снятие наличных в долларах к 1 января 2024 года

Ирак запретит снятие наличных и операции в долларах США с 1 января 2024 года в качестве последнего шага по пресечению неправомерного использования своих резервов твердой валюты в финансовых преступлениях и уклонения от санкций США в отношении Ирана.

Этот шаг направлен на искоренение незаконного использования примерно 50% из 10 миллиардов долларов, которые Ирак импортирует наличными из Федеральной резервной системы Нью-Йорка каждый год.

Это также является частью более широкой кампании по дедолларизации экономики, в которой население, уставшее от повторяющихся войн и кризисов после вторжения США в 2003 году, предпочитало доллар местным банкнотам.

Люди, которые положат доллары в банки до конца 2023 года, по-прежнему смогут снимать средства в долларах в 2024 году. Но доллары, депонированные в 2024 году, можно было вывести только в местной валюте по официальному курсу 1320.

Параллельный рыночный курс иракского динара в четверг находился на уровне 1560, что примерно на 15% выше официального курса.

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