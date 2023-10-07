Огородники рассказали, как вырастить помидоры без жестких прожилок

Если плоды не вызревают у плодоножки, имеют неравномерную окраску и краевой ожог на нижних листьях, это указывает на недостаток калия.
Если жесткие прожилки сочетаются с такой проблемой, как вершинная гниль, причина заключается в дефиците кальция.
Следовательно, необходимо восполнить дефицит этих веществ. Но важно помнить, что для их усвоения нужен азот.
Если причина появления прожилок заключается в фитоплазмозе, единственное, что можно сделать – это удалить и сжечь пораженные растения.
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